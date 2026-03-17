Русская весна — наш выбор

В канун исторического дня подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, в городе-герое открылась фотовыставка, посвященная 12-й годовщине Русской весны. Стенды с фотографиями исторических событий размещены на набережной Корнилова и сити-лайтах центрального городского кольца.

Название выставки: «Единая воля — единая страна. Мы вместе — Россия».

— Если есть какое-то слово, которым можно было описать эту выставку — то это слово «единство». Это та единая воля, которая позволила Севастополю вернуться в родную гавань. Вернутся в состав своего родного государства и та единая командная работа, которая эти 12 лет позволяет нашему городу развиваться, — объяснил концепцию экспозиции начальник управления информационной политики Александр Назаров.

На фотографиях — люди и события февраля-марта 2014 года в Севастополе, которые стали началом новейшей истории города и полуострова. Это живые, настоящие эмоции!

В экспозиции около 40 репортажных снимков, сделанных и профессиональными фотографами, и просто местными жителями — участниками тех событий.

— Эти снимки важны для всех, кто участвовал в Русской весне и тех, кто в ней не участвовал, но всем сердцем поддерживал севастопольцев. Для непосредственных участников, это еще и возможность вспомнить атмосферу, погрузиться еще раз в то время, — рассказала севастопольский фотограф Юлия Блоцкая.

По ее словам, недавно к ней обратилась девушка, которая нашла себя на этих фотографиях.

— Это было просто потрясающе! Человек описывал свои эмоции. Мы тогда работали, а люди искренне радовались и, наверное, большего единения в городе, чем тогда, больше никогда не было! Погружение в эту атмосферу позволяет еще раз ощутить гордость за наш город, за наших людей, — считает Ю.Блоцкая.

12 лет назад нужно было решить много нестандартных задач, ведь нечасто в мировой истории народ путем волеизъявления решает собственную судьбу.

— Мы понимали, что серьезно ограничены законодательством Украины, которое не позволяло просто так взять и провести референдум. Нужно было продумывать, как в соответствии с Конституцией Украины все реализовать. А еще продумать путь, который мы должны пройти: через признание независимости, возникновение нового независимого государства на карте земли — Республики Крым с Севастополем в ее составе — до судьбоносного решения и договора о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации, — вспоминает участник Русской весны, депутат заксобрания Александр Кулагин.

По его словам, вспоминая события тех дней, он думает, что так было угодно судьбе, сделать нас непосредственными участниками исторических событий и эпохального выбора, который всколыхнул страну, Европу и весь мир.