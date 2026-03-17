Президент обсудит развитие Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин 18 марта по видеосвязи проведет совещание с правительством РФ по теме социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«18 марта Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин», — цититирует ТАСС пресс-службу Кремля.

В рамках совещания в режиме видеосвязи глава государства также примет участие в открытии ряда объектов на территории полуострова. Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.