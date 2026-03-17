Подготовят кадры для технологического прорыва

«По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 16 марта.

Утвержденный документ станет основой для модернизации образовательных программ колледжей и вузов по профессиям и специальностям, попавшим в перечень. В перечне более 500 профессий и специальностей, по которым будут изменены образовательные программы. Особое внимание уделено рабочим специальностям, таким как кровельщики, мастера столярно-плотнических, паркетных и стекольных работ, специалистам в области ЖКХ, электромонтажникам, электротехникам, радиомеханикам,слесарям, строителям, машинистам, сварщикам, чертежникам-конструкторам, протезистам.

Профессии и специальности объединены в несколько укрупненных направлений: инженерное дело, информатика и вычислительная техника, электроника, наноэлектроника, радиотехника и системы связи, криптография, фотоника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, мехатроника и робототехника, медицина и фармацевтика и другие.

Также в перечень вошли около 400 научных специальностей, как приоритетные в работе по достижению технологической независимости и лидерства. Это искусственный интеллект и машинное обучение, физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, лазерная физика, кристаллография, электрохимия, вирусология, интеллектуальные транспортные системы и другие.

Составить перечень профессий для обеспечения технологической независимости и технологического лидерства правительству поручил глава государства по итогам декабрьского заседания Президентского совета по науке и образованию.