Оказал сопротивление сотрудникам полиции

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношение 49-летнего жителя села Стефановка Джанкойского района. Он подозревается в посягательстве на жизнь четверых сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности.

Установлено, что 16 марта на основании постановления суда замначальника районного отдела угрозыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции прибыли к домовладению в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств. Хозяин дома несколько раз выстрелил в них из ружья и бросил взрывное устройство, которое сдетонировало. При помощи зажигательной смеси он поджег свой автомобиль и попытался сжечь дом.

Злоумышленника обезвредили прибывшие на подкрепление коллеги и подразделение Росгвардии СОБР «Халзан». Раненым полицейским оказана своевременная медицинская помощь, угроза их жизни в настоящее время отсутствует. Один из них остается в больнице.

С задержанным работают следователи управления по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Также будет дана оценка информации о применении фигурантом насилия в отношении членов семьи.

Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать в суде о заключение под стражу задержанного.