Мчится к Солнцу, чтобы сгореть

Комета C/2026 A1 (MAPS) на всех парах (как утверждают астрономы) мчится по направлению к Солнцу, и уже 4 апреля сгорит.

Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их данным, у этой «маленькой, но гордой» кометы нет ни одного шанса избежать падения на Солнце.

Правда, есть и хорошие новости: астрономы считают, что россияне смогут увидеть последние дни жизни кометы невооруженным глазом или вооружившись любительскими телескопами. Попытаться увидеть неповторимое зрелище можно будет на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца.

Ученые пояснили, что, по их расчетам, в последние дни марта должен начаться так называемый взрывной рост светимости небесного тела, тогда на небе начнет вырастать хвост кометы. После этого она приблизится к Солнцу и испарится в невероятно горячей солнечной короне на расстоянии в несколько сотен тысяч километров.

Именно это случается с большинством объектов, приближающихся к Солнцу. Иногда они испаряются, подойдя к солнцу на миллионы километров.

Комету C/2026 A1 (MAPS) обнаружили в январе 2026 года, с тех пор она стала ярче примерно в 30 раз. Сейчас ее блеск оценивается примерно в +11,6 звёздной величины, что соответствует пятому месту среди известных комет.

Раньше появились предположения, что C/2026 A1 (MAPS) является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в китайских, японских и британских рукописях.

Со временем Великая комета раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе как Великая комета 1843 года. И вот опять...