Конголезец расскажет соотечественникам о Севастополе

Об этом «Севастопольской газете» заранее сообщила руководитель Русского дома в Браззавиле Мария Фахрутдинова.

К слову, сама М.Фахрутдинова родом из Севастополя, здесь окончила Московскую школу имени 850-летия Москвы Министерства обороны РФ (ныне средняя школа №48), после поступила и окончила Московский государственный институт международных отношений. Вот уже несколько лет она живет и работает в Конго. М.Фахрутдинова — первая женщина, возглавившая Русский дом в Браззавиле, который является главной площадкой российско-конголезского гуманитарного сотрудничества.

Выступление студента, обучающегося в ее родном городе, она воспринимает, как событие интересное и полезное. Также относятся к этому и в СевГУ, о чем рассказала директор Дирекции международного сотрудничества университета Елизавета Цокур.

По ее словам, Мукембу Герогори Люка Экзосе завершил учебу по курсу бакалавриата и специалитета по направлению «судовождение» и сейчас обучается в магистратуре по специальности «Туризм». Молодой человек живет в Севастополе и поехал на побывку родину, где хочет встретиться с конголезской молодежью и рассказать о жизни в Севастополе. Ему действительно есть, чем поделиться с земляками.

Он хочет рассказать о городе, в котором сейчас живет, об исторических событиях, сопровождавших вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Еще о своей учебе в Севастопольском госуниверситете, об изменениях, произошедших в образовательной среде за минувшие 12 лет.

— Мы понимаем, что вокруг воссоединения Севастополя и Крыма в разных странах существуют много разных слухов, мифов и дезинформации. Потому надеемся, что Люка сможет рассказать своим соотечественникам о действительном положении дел. Мы также уверены, что подобные встречи – это возможность сообщить миру, как развивается полуостров, что изменилось и какие возможности предоставляет Севастополь иностранным студентам, которые приезжают к нам, — сообщила Е.Цокур.

Она также отметила, что Люка — не только хорошо учится, но принимает активное участие в работе студенческого Клуба дружбы, является образцовым примером иностранного выпускника СевГУ.