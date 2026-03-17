Департамент здравоохранения переехал

Личный прием граждан по вопросам организации оказания медицинской помощи теперь проводится по новому адресу. Часы работы: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Отдел ВМП: понедельник-четверг — с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Как сообщалось ранее, здание на ул.Симферопольской, которое с 2020 года арендовалось для размещения департамента здравоохранения Севастополя, не приспособлено для таких целей. Да и плата за аренду была весьма завышена, что заинтересовало прокуратуру и вылилось в уголовное дело.

Теперь департамент переехал в бывшее здание Севтелекома на Генерала Петрова. А департамент городского хозяйства из этого здания отправили на ул.Портовую, вероятно в здание бывшей фабрики мороженного. Уточнить новый адрес пока нет возможности, так как телефоны горхоза вторую неделю не отвечают.