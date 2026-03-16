Выставку в Москве посвятили творчеству Андрея Юмашева

Российская галерея искусств (РГИ) при поддержке Министерства культуры РФ открыла в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства

уникальную выставку «Андрей Юмашев. В тишине ревущих моторов».

Как рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов, они продолжают традицию ежегодно представлять в Москве выставку с обязательным крымским сюжетом. На этот раз экспозиция посвящена легендарному советскому летчику А.Юмашеву, который был еще и талантливым художником.

А.Юмашев (1902–1988) — легендарный ас-испытатель, участник перелета Москва – Северный полюс – США, в ходе которого был установлен мировой рекорд беспосадочного полета по прямой. Членам экипажа — командиру корабля Михаилу Громову, Сергею Данилину и А.Юмашеву за перелет были присвоены звания Героев Советского Союза (1937 год).

А.Юмашев с юности увлекался искусством, посещал курсы Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге, но в 16 лет ушел добровольцем в Красную армию, затем было летное училище. В Крыму А.Юмашев тренировался и даже ставил рекорды в полетах на планере. В годы войны он участвовал в обороне Москвы, в Курской битве и штурме Берлина. Выйдя в отставку в 1946 году, жил в Крыму. В Алупке у А.Юмашева была дача, ставшая настоящим домом творчества для художников, артистов и музыкантов.

«Генерал-майор авиации посвятил жизнь не только ратному делу и защите Отечества, он также сумел раскрыть себя и в творчестве, создав десятки художественных произведений и став ярким представителем так называемого «тихого искусства». Выставка привлечет внимание не только специалистов, но и ценителей советского художественного направления. Большинство работ москвичи и гости столицы увидят впервые», — отмечено в приветствии выставке Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

В экспозиции 185 предметов, включая живопись и графику самого летчика, произведения художников — его наставников — Роберта Фалька, Артура Фонвизина, Николая Ромадина, Петра Кончаловского, Василия Кандинского, мемориальные вещи, документы, фотографии и кинохроника. Отдельного внимания заслуживают зарисовки, которые А.Юмашев делал прямо во время своих героических экспедиций. Уникальные экспонаты предоставили 37 музеев и частных собраний. Среди участников — Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина.

Выставка работает до 14 июня.