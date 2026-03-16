В охотничьем домике князя Юсупова будет ресторан

Объект культурного наследия в Балаклаве будет спасен от разрушения и восстановлен.

Проект реставрации охотничьего домика князя Юсупова на Таврической набережной уже находится на государственной экспертизе и согласовывается в Севнаследии, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По сути, он десятилетиями стоял в руинах — заброшенный, сильно разрушенный, с обвалившейся крышей и трещинами. Это было настоящее архитектурное сокровище, превращенное в призрак прошлого. Но теперь дом Юсупова ждет возрождение. [...] Это стало возможным благодаря частному инвестору, который взял на себя эту сложную, но невероятно важную миссию. Впереди колоссальная работа и серьезные инвестиции, ведь степень износа некоторых конструкций доходит до 80%. Но я уверен, что привлечение лучших мастеров поможет вернуть этому месту былое величие», — написал губернатор в соцсетях.

После завершения всех работ дом предстанет в историческом облике начала XX века. Его облик воссоздадут до мельчайших деталей: демонтируют все поздние конструкции, укрепят фундамент и стены, вернут утраченный балкон и видовую террасу, карнизы, парапеты с традиционной черепицей «татарка». Фасадам вернут историческую цветовую гамму, установленную в ходе химико-технологических исследований.

«И самое главное: после реставрации дом Юсупова снова станет общественным пространством. Здесь планируется открыть ресторан, а прилегающую территорию полностью благоустроят: террасы выложат брусчаткой, на западной террасе разместят одноэтажное некапитальное сооружение с кухней и техническими помещениями», — отметил М.Развожаев.