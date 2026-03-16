Севастополь отметит День воссоединения с Россией

18 марта город-герой будет отмечать 12-ю годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Эти события вошли в историю как Русская весна и ежегодно отмечаются с конца февраля до середины марта.

Музей обороны Севастополя приглашает в этот день на патриотический фестиваль «Мы – вместе!» в ретрокинотеатре «Украина». Праздничные мероприятия откроются в 9:30 показом фильма «Крым. Хроника русской весны». Затем зрителям представят концертную программу, а после — состоится вручение дипломов участникам и призерам патриотического конкурса чтецов «Россия – это мы», который традиционно проходит в рамках фестиваля.

В музейном комплексе «35-я береговая батарея» 18 марта состоится показ документального фильма Елены Иваниченко «Крым. Хроника Русской весны. 10 лет спустя». Не политики, не эксперты, а жители полуострова расскажут зрителям, как 24 дня февраля и марта 2014 года изменили их жизнь и судьбу страны. В фильм вошли уникальные, ранее не публиковавшиеся кадры, снятые операторами Вадимом Теличевым и Денисом Погорелым. В программе не только показ фильма, но и встреча с его участниками. Начало в 11:00.

В Балаклавском дворце культуры 18 марта в 16:00, а в Андреевском дворце культуры — 19 марта в 12:00 запланированы большие праздничные концерты. В программе: патриотические песни, стихи и яркие хореографические постановки.

16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму состоялся общенародный референдум, на котором 95,6% севастопольцев и 96,77% крымчан проголосовали за присоединение к России. 18 марта президент России Владимир Путин, народный мэр Севастополя Алексей Чалый, глава парламента Крыма Владимир Константинов, глава правительства Крыма Сергей Аксенов подписали в Кремле договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Напомним, что в Севастополе 18 марта — это официальный праздник и выходной день. А жители Республики Крым на этой неделе будут отдыхать 18 марта и еще в пятницу, 20 марта — в честь праздника Ураза-Байрам.