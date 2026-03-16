С 1 апреля начнется пожароопасный сезон

Щербакова Евгения

Решение о введении пожароопасного сезона принято 16 марта на заседании правительства Севастополя.

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, такая мера связана с увеличением среднесуточной температуры воздуха, что требует перехода профильных служб в режим повышенной готовности к реагированию.

– Проектом постановления предлагается установить пожароопасный сезон с 1 апреля, а также утвердить перечень территорий садоводства, огородничества и иных объектов, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Всего их 43, они являются смежными с лесничеством, – сообщила Ю.Гаврилова.

По ее словам, пожароопасный сезон продлится до установления дождливой осенней погоды.

В настоящее время посещение лесов разрешено, но при соблюдении правил пожарной безопасности. Узнать, что это за правила, предлагается на информационных ресурсах правительства Севастополя.

