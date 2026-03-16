Покажут, что сделают с площадью им.50-летия СССР

Концепция благоустройства территории у кинотеатра «Россия» уже готова. Скоро ее представят для обсуждения.

Напомним, что в Севастополе с 2025 года на базе кинотеатра «Россия» создается филиал национального выставочного центра с одноименным названием. Он станет площадкой для демонстрации достижений города-героя и развития образовательных инициатив. Поэтому и площадь им.50-летия СССР, на которой размещен кинотеатр, огородили строительным забором. В октябре губернатор Михаил Развожаев сообщил, что там ведут изыскания и подготовку стройплощадки для последующего благоустройства. Параллельно с этим разрабатывается концепция благоустройства этой общественной территории. Готовый проект обязательно представят на рассмотрение Архитектурно-художественного совета.

За полгода на площади сняли асфальт, забетонировали и уже почти всю вымостили гранитной плиткой.

Как этот огромный гранитный плац увязан с «благоустройством», пока остается загадкой. Поэтому «Севастопольская газета» поинтересовалась у департамента архитектуры, когда же проект того, что должны сделать с площадью, покажут севастопольцам?

Из ответа мы узнали, что вопрос концепции благоустройства площади им.50-летия СССР внесен в повестку заседания Архитектурно-художественного совета города Севастополя и планируется к рассмотрению в ближайшее время.