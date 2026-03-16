Подпорную стену на Володарского переложат

Подпорную стену у дома на ул.Володарского, 9 приведут в надлежащий вид, капитально отремонтируют и очистят от самовольных построек. Проект ее преображения рассмотрели на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя 12 марта.

Сейчас состояние стены довольно плачевное: бутовая кладка в значительной степени разрушена, как и три контрфорса, которые изначально должны усиливать несущую конструкцию. Кроме того, к стене самовольно пристроены какие-то сараи. Между тем, стена, примыкая к участку Таврической лестницы, обеспечивает инженерную защиту данной территории от оползневых явлений и предназначена для защиты прилегающей территории и сохранности городской среды.

Подпорная стена не является объектом культурного наследия (ОКН), но входит в единую охранную зону ОКН. Длина сооружения — около 60 метров, высота — от двух до пяти, ширина — полметра.

Согласно проекту, предполагается повторное использование бутового камня. Камень разберут, очистят и после очистки материал вернут в кладку. А недостающий объем будет компенсирован новым аналогичной фактуры и размера, что позволит сохранить визуальную и материальную преемственность сооружения. Контрфорсы «посадят» на новые фундаменты и армируют, а старые сараи, пристроенные когда-то к подпорной стене, полностью демонтируют.

Кроме того, предусмотрено благоустройство территории с составлением дендрологической ведомости.