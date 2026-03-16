Опять вспомнили об укрытиях

О временных бетонных укрытиях, установленных по всему Севастополю, в очередной раз вспомнили 16 марта на заседании правительства города. После того, как приняли постановление об увеличении на четыре единицы штат сотрудников ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» с формулировкой: «для приведения в порядок защитных сооружений гражданской обороны».

Директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский пояснил, что за ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» будут закреплены все капитальные укрытия: как отдельно стоящие, так и находящиеся в многоквартирных домах. Всего в Севастополе таких около 70.

— Временные укрытия у кого на балансе состоят? — поинтересовался губернатор Михаил Развожаев.

Заместитель губернатора Павел Иено ответил, что частично — у ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры», а частично — у департамента городского хозяйства.

— Надо как-то распределить на предмет их санитарного состояния. Весна начинается, люди массово жалуются, тем более, что сейчас отношение к воздушным тревогам более серьезное. Надо приводить в порядок. Максим Владимирович, предложения готовьте, как это распределить, — обратился глава города к своему заму по городскому хозяйству Максиму Ковалеву.

Он также призвал подготовить предложения к летнему сезону, как содержать укрытия в летний период. Вспомнил и о бизнесе, который уже пытались привлечь к ответственности за содержание временных укрытий.

— Сядьте, дайте уже предложения, как бизнес привлекать, еще кого-то. Пробовали, ничего пока не получилось. И традиционно вместе с главами городских муниципальных образований надо краску, ведра... несложными операциями привести их в порядок. А то выглядят уже..., — призвал подчиненных к наведению порядка глава города.