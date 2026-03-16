Не трогайте приманки-брикеты

19 марта специалисты управления ветеринарии будут работать в Балаклавском районе и Варнаутской долине. Особое внимание будет уделено местам обитания хищников, граничащих с населенными пунктами.

Для иммунизации используется специальная съедобная приманка-брикет. Если вы обнаружили такой брикет в лесу и лесо-парковых зонах вблизи населенных пунктов:

— не приближайтесь к приманке и не трогайте ее руками;

— не позволяйте домашним животным подбирать брикеты;

— не собирайте и не утилизируйте их самостоятельно.

Препарат безопасен для людей и домашних питомцев при случайном контакте, однако запах человека или домашних животных может отпугнуть диких животных и снизить эффективность кампании.