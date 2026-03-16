Не трогайте приманки-брикеты
Госветслужба Севастополя начинает профилактическую кампанию по оральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства.
19 марта специалисты управления ветеринарии будут работать в Балаклавском районе и Варнаутской долине. Особое внимание будет уделено местам обитания хищников, граничащих с населенными пунктами.
Для иммунизации используется специальная съедобная приманка-брикет. Если вы обнаружили такой брикет в лесу и лесо-парковых зонах вблизи населенных пунктов:
— не приближайтесь к приманке и не трогайте ее руками;
— не позволяйте домашним животным подбирать брикеты;
— не собирайте и не утилизируйте их самостоятельно.
Препарат безопасен для людей и домашних питомцев при случайном контакте, однако запах человека или домашних животных может отпугнуть диких животных и снизить эффективность кампании.