Фотовыставка «Крым в моем сердце» открылась в Москве

В сквере у здания ТАСС размещена экспозиция, организованная информационным агентством совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым. Выставка «Крым в моем сердце» объединила 20 лучших снимков одноименного фотоконкурса.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что главным принципом отбора снимков стали три качества — красота, добро и правда.

— Цифры говорят сами за себя: с марта 2025-го по март 2026 года фотобанк ТАСС пополнился более пятью тысячами кадров о событиях в жизни полуострова. А на новостных лентах ТАСС с марта 2025-го по март 2026 года вышло около 5400 сообщений, в среднем ежемесячно выпускаем порядка 450 материалов, это по 15 новостей в день», — сказал А.Кондрашов на церемонии открытия.

Одним из победителей конкурса стал Владимир Карпухин из Москвы, его работа, сделанная на живописном участке тропы, ведущей к горе Демерджи, стала лучшей в номинации «Я и Крым».

— От лица всех участников, всех фотографов мне хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам выставки, так как нашими глазами вы миллионам зрителей показываете всю красоту, величие, могущественность и сказочность природы Крыма, — сказал В.Карпухин во время церемонии.

Выставку с лучшими работами участников фотоконкурса можно будет увидеть до конца марта не только в Москве в сквере ТАСС на Тверском бульваре и на ВДНХ, но и в Симферополе возле Туристско-информационного центра на железнодорожном вокзале, а также в Дни Крыма в Воронеже и Ростове-на-Дону.

