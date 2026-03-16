Акция «Сад памяти» в этом году будет посвящена и героям СВО

В этом году она будет посвящена погибшим в Великой Отечественной войне и героям специальной военной операции. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Александр Панфилов.

«Акция в этом году отличается от предыдущих тем, что она посвящена не только памяти тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, нашим дедам, нашему старшему поколению, но и тем героическим солдатам, которые воюют и сейчас во время проведения специальной военной операции. Хотелось бы отметить, что акция приобрела большое международное значение, она важна не только для России, но и жителей более чем 80 стран. Это говорит о многом: о том, что погибших помнят, знают, чтят их память», — сказал А.Панфилов.

Высадки деревьев начнутся 18 марта в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в мемориальном комплексе «Концлагерь «Красный», где высадят 70 саженцев сосны крымской, а также туи и другие южные растения. В Балаклаве рядом с Большой Севастопольской тропой в этот день посадят сто кустов сирени. Начало акции в 10:00.

По мере прихода весны высадки будут проходить по всей стране. Завершится акция 22 июня в Москве, где у Музея Победы на Поклонной горе участники заложат памятную аллею.

«В наши планы на 2026 год в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» входит еще и проведение мероприятий возле больших городов. Более 200 тысяч гектаров будет посажено в рамках залесения тех территорий, которые непосредственно примыкают к населенным пунктам, и где собственно люди живут, гуляют, отдыхают», — добавил замглавы ведомства.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная цель акции — высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.