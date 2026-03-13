В 18 регионах России отмечен рост рождаемости

Существенное снижение рождаемости удалось удержать в России. При этом в 18 регионах отмечается наибольший рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост. Это город Севастополь, Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Калининградская, Рязанская области, Кабардино-Балкарская Республика, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чукотский автономный округ. Я назвала те, которые демонстрируют больший рост», — цитирует ТАСС выступление Т.Голиковой на итоговой коллегии Минтруда.

План по младенцам перевыполнили

Комментируя в соцсетях февральское выступление в Госдуме премьер-министра РФ Михаила Мишустина об итогах работы Правительства России за 2025 год, губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал: «Поддержка семей. Главное внимание — качеству жизни семей с детьми и росту рождаемости.[...] Как это работает в Севастополе: в 2025 году больше 26 тысяч родителей получили ежемесячные пособия, 990 семей оформили маткапитал на второго ребенка, разными мерами поддержки воспользовались три тысячи семей. Мы закупили более 7000 единиц инвентаря для наших пунктов бесплатного проката. План по рождаемости перевыполнили».

«Севастопольская газета» попросила управление информационной политики правительства города предоставить информацию, какой план по рождаемости в был в 2025 году и насколько он перевыполнен.

Ответ приведем дословно: «По итогам 2025 года установленный план по общему количеству актовых записей в Севастополе выполнен на 100,27%. В части государственной регистрации рождения детей плановые показатели на текущий момент превышены на 3%. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года в Севастополе наблюдается стабильный рост».