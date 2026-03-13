Сотрудники крымских заповедников волков не боятся

Сотрудники Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым» считают появление этих хищников на полуострове весьма положительным, а опасность волков для человека — мифом.

«Волк — это не просто хищник, а важнейший элемент, поддерживающий «здоровье» экосистемы. Социальная структура и охотничьи инстинкты волка служат естественным регулятором численности копытных, способствуя биоразнообразию и предотвращая распространение опасных заболеваний», — настаивают в учреждении.

В публикации в телеграм-канале учреждения говорится, что волки истребляют только ослабленных особей животных, укрепляя генофонд всего вида и снижая риски эпидемий. Угроза волков для человека — это миф: «Их природная осторожность, страх и наличие более доступной добычи делают встречу с людьми практически невозможной и точно не опасной. Реальная опасность исходит от гибридов и бродячих собак, чье поведение непредсказуемо и чаще всего связано с агрессией по отношению к человеку».

Далее сообщается, что волки, как более высокие в иерархии животные, в отличие от бесчинствующих стай волкособов, соблюдают некий «кодекс чести» и не нападают на неокрепший молодняк: «Присутствие волка в экосистеме — залог стабильности и устойчивого развития, демонстрирующий мудрость и эффективность природных механизмов».

По данным ФГБУ «Заповедный Крым», на территории Ялтинского горно-лесного заповедника не зарегистрировано ни одной особи волка в пределах учетных площадок. Лишь одна особь была зафиксирована на сопредельной территории. На территории ГПЗ «Опукский» обитает два волка.

Всего на территории Крымского полуострова сейчас обитает полторы сотни волков. Пик популяции был в 2017 году — более 300. Интернет-поиск дает, что нападения на людей были: в 2019 году в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района пострадали три человека.

До 1994 года волков в Крыму не было.