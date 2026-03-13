Сигнал тревоги звучал более пяти часов

Силы ПВО и Черноморского флота отразили ночную атаку ВСУ на Севастополь. Сбито 53 БПЛА. Люди не пострадали, сообщил утром 13 марта губернатор Михаил Развожаев.

Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Ночью сигнал воздушной тревоги звучал над Севастополем более пяти часов.

Предварительная информация о повреждениях от Спасательной службы: в районе нижней Голландии в многоквартирном доме ударной волной выбило стекла, от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж.

В горно-лесистой местности в районе Золотого пляжа от сбитого БПЛА горит участок леса, а в балке Бермана — трава.

В районе Монастырского шоссе на территории СНТ в одном из частных домов повреждена крыша пристройки. В районе Фиолентовского шоссе осколок от сбитого БПЛА разбил окно дома в СНТ.

В доме на пр.Генерала Острякова осколком БПЛА пробило крышу.

Пресс-служба прокуратуры Севастополя сообщила, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов 11 и 13 марта. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города. Прокуроры районов осуществляют личный контроль за ситуацией.