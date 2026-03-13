Натуральная косметика севастопольского производства

Качественную уходовую косметику делают на севастопольском ООО «ГринАура». Это инновационное предприятие по производству экологически чистой косметической продукции, соответствующей современным стандартам качества. Как рассказал учредитель компании «ГринАура» Сергей Ефремов, это контрактное производство «Бизнес для бизнеса» по производству натуральной косметики.

На условиях СЭС

Предприятие существует с 2024 года, в 2025-м ООО «ГринАура» заключило с правительством Севастополя договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне. Плюс такого сотрудничества – пониженная ставка налога на прибыль.

«ГринАура» – это производство полного цикла, от разработки дизайна тары, помощи в декларировании и тестировании продукции до отгрузки, например, на маркетплейсы.

Сейчас оборот составляет около двух миллионов рублей в месяц, в физическом выражении, это от тысячи до трех тысяч единиц продукции.

– У нас более 10 SKU (единиц складского учета): различные скрабы для волос и для тела, гидролаты, сыворотки, фиксаторы макияжа, пенки, шампуни. Мы их изготавливаем в разных вариациях: скрабов для кожи головы – три вида, гидролатов – тоже три... – всего больше двадцати артикулов. К слову, скрабы для кожи головы – достаточно редкий продукт на нашем рынке, в крымских магазинах их не встретишь, – рассказал С.Ефремов.

Что касается цены, то для клиента, который подал заявку на разработку, она составляет от 140 до 250 рублей. В эту сумму заложены все расходы предприятия, дальше продажную цену продукта формирует продавец.

Своими глазами

Чтобы увидеть, как организовано производство, представителей СМИ пригласили на предприятие.

Оно распределено по нескольким помещениям: складская зона, где принимают и складируют исходное сырье, лаборатория, два варочных цеха, цех расфасовки, розлива и упаковки. Пока производственные площади не поражают масштабом, но о перспективах расширения на предприятии говорят уже теперь. К штатным 11 сотрудникам в этом году собираются добавить еще четыре.

Посещение предприятия началось с небольшой экскурсии по цехам. С рассказом, что сырье заказывают у преимущественно крымских производителей: эфиры, масла, гидролаты, соль. Сейчас ведутся переговоры о поставке сакской грязи. То, чего не производят на полуострове, везут из других регионов страны.

– Скрабы мы производим из красноперекопской соли, гидролаты поставляют из Алушты. Мы также закупаем крымские масла: оливковое, абрикосовое, миндальное. Более экзотические продукты получаем с материка, например, масло манго для мангового скраба, или ягодную одушку. Помимо натуральных составляющих, в продукт необходимо добавлять ингредиенты, которые его стабилизируют и консервируют, их мы тоже закупаем на материке, работая с крупнейшими российскими поставщиками технического сырья, – рассказала технолог предприятия Ирина Васильева. На материке – в Москве и Питере закупают и тару. Имеется заказчик и для новой продукции, которую уже начали разрабатывать. В планах – выпускать ежемесячно до 10 тысяч единиц продукции.

О том, что речь идет о косметике, ярче всего напоминает запах в варочном цеху: «Это ведь...»

– Гидролат лаванды, – подсказывает, показывая на варочный реактор И.Васильева. Реакторов тут тоже два: на 120 и 500 литров. Есть еще диспергатор, в котором смешивается сырье, и сушильный шкаф, где готовятся твердые шампуни.

Генеральный директор предприятия Алексей Пахомов рассказал, что сама идея производить уходовую косметику появилась в результате поиска наиболее универсального вида коммерческой деятельности. Начали, почувствовали интерес, поняли, что есть возможность развиваться, увлеклись.

Сложности, конечно, были: с налаживанием производства, с поиском информации, с подбором кадров, с закупкой оборудования. Не все вопросы решены и теперь, например, в части автоматизации некоторых процессов. А.Пахомов говорит, что это дело времени, мол, к автоматизации нужно подходить с умом, с расчетом с точки зрения производимых продуктов.

– Мы не нацелены на создание личного бренда, мы создаем продукцию для другого бизнеса. Конечно, все стараются делать качественную продукцию, но для нас важно, что это крымское качество, – признался гендиректор.