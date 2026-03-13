На фотографиях — рассказ об операторах беспилотников

Фотовыставка «Крылатый ветер», посвященная разработкам беспилотных летательных аппаратов в России, работает на пл.Нахимова в Севастополе. На стендах — работы фотокорреспондентов информационного агентства ТАСС.

По поручению Президента России в ноябре 2025 года были созданы войска беспилотных систем. Выделение частей и подразделений БПЛА в отдельный род войск должно максимально сократить разрыв между конструкторской мыслью и внедрением новых образцов в боевую работу. Российские подразделения беспилотных летательных аппаратов выводят из строя до 50% бронетехники, опорных пунктов, систем связи, транспорта и живой силы противника.

— Выставка «Крылатый ветер на защите страны» рассказывает о работе войск беспилотных систем. Мы приглашаем всех севастопольцев посмотреть, как живут и работают наши ребята за лентой, — отметил на открытии экспозиции начальник управления информационной политики города Севастополя Александр Назаров.

Ветеран СВО, бывший командир штурмового взвода 810-й бригады, участник программы «Севастополь — город героев» Евгений Шейдеров рассказал о дроноводах, с которыми ему приходилось работать на передовой.

— Бойцы беспилотных систем оказывают нам огромную помощь. Перед тем как начать любые штурмовые действия, операторы БПЛА обеспечивают нам разведку: с помощью дронов они узнают, где находится противник, где выстроены пулеметные точки. Они оказывают нам незаменимую помощь и когда идет накат врага в нашу сторону: уничтожают тяжелую технику, — поделился личным опытом Е.Шейдеров.

По его словам, на современной войне от операторов БПЛА зависит очень многое. «Чтобы русский солдат смог идти вперед, сначала операторы БПЛА должны проделать огромную работу», — считает Е.Шейдеров.

Научат управлять беспилотниками

Министерство обороны России проводит работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем. Набор осуществляется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и по ряду других специальностей. Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту — от 18 до 45 лет, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. Дополнительным преимуществом при отборе операторов дронов являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование персональным компьютером. По окончанию обучения — до двух месяцев, кандидат получает диплом соответствующего образца. В дальнейшем с этим дипломом можно устроиться на работу на гражданские позиции. Операторы дронов востребованы в корпорациях Роснефть, Газпром, предприятиях энергетического сектора, сельском хозяйстве.

Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Севастополе на ул.Коммунистической, 3-А. Тел.: 22-14-51.