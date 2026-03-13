Достроят проблемный дом на Парковой

Последний корпус дома №14 на ул.Парковой решили достроить. Его остов в три этажа уже более 10 лет является объектом незавершенного строительства.

В квартиры в четвертом корпусе вложили деньги 114 дольщиков, отнесенных теперь к категории «обманутых». Стройка была заморожена в 2016 году.

Архитектурный проект достройки дома представлял на заседании Архитектурно-художественного совета руководитель ООО «Специализированный застройщик «Веголос Парк» Дмитрий Зарубин.

— Прошу относиться к этому, как к завершению строительства объекта, начатому в украинский период, — предварил слушания заместитель губернатора Максим Жукалов. Интересно, что в заседании участвовали специалисты, изначально участвовавшие в проектировании этого дома. Тогда он был 12-этажным

Теперь достраивать придется до 17 этажей и в стесненных условиях. Поскольку нынешнее пятно застройки не соответствует нормативному, дополнительно был выделен еще один земельный участок, но через дорогу.

Застройщик уже получил техусловия на подключение сетей, согласовал возможность их выноса для организации пожарного проезда, размещения площадок для детей, занятий спортом и тихого отдыха, организации парковочного пространства и устройства озеленения. Ноу хау проекта разработчики заявили в решении вопроса озеленения.

— Всем, кто у нас будет выкупать первый этаж, будут предоставляться какие-то растения в связи с отсутствием места для высадки деревьев из-за наличия сетей, — сообщил Д.Зарубин.

Еще одно высказанное в рамках обсуждения пожелание — благоустроить или хотя бы облагородить расположенный поблизости небольшой городской земельный участок (около парка Победы, но не относящийся к нему), проложив там, как минимум, пешеходные дорожки.

В процессе обсуждения главной темой стала полемика, касающаяся фасада здания. Его планируется сделать преимущественно из темного-коричневого и бежевого травертина, а также светлого керамогранита. Были предложены два варианта, один из которых вызвал активные обсуждения. Речь идет о концепции «с приемом двойного фасада». Метод выделения светлым части фасада в форме буквы «Г» не устроил некоторых членов совета. В ответ они предложили несколько других вариантов — от «просто отделать весь фасад светлым травертином» до применения стекла или алюминиевых конструкций на верхних этажах для визуального снижения высоты 17-этажного здания. Обсуждение затянулось почти на час.

В итоге решили выбрать более светлый вариант проекта, с некоторыми доработками, которые будут рассмотрены членами Арххудсовета в заочной форме. С ремаркой, что обманутые дольщики и так ждут достройки слишком долго.

— Это самый сложный вопрос сегодняшнего заседания Архитектурно-художественного совета. Мы все-таки завершим эту историю, исключив этот дом из единого реестра проблемных объектов, которые есть в Севастополе, — прокомментировал после заседания принятое решение заместитель губернатора Максим Жукалов.