Возбуждено уголовное дело о хищении скифского золота

Следствием установлено, что в период с 19 марта по 19 апреля 2013 года «Ландесмузеем», расположенным в городе Бонн в Германии, и археологическим музеем Амстердамского университета «Аллард Пирсон музей» были заключены контракты с крымскими учреждениями культуры о поочередном экспонировании в рамках выставки «Крым – Золотой остров в Черном море» 565 музейных предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность. Их страховая оценка составляет не менее 117 миллионов рублей, а рыночная — значительно выше. При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.

В марте 2014 года Крым и Севастополь были приняты в состав Российской Федерации и музеи со всеми экспонатами перешли в собственность РФ. При этом по окончании экспонирования указанные культурные ценности остались в Нидерландах, в связи с чем крымскими музеями было инициировано судебное разбирательство о возврате коллекции. Однако апелляционным судом Амстердама в 2021 году отказано в удовлетворении заявленных исковых требований и предписано передать экспонаты украинской стороне. Таким образом, должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили, безвозмездно изъяв в свою пользу все указанные музейные предметы, являющиеся культурными ценностями, и передали их на Украину, до настоящего времени не возвратив на территорию Российской Федерации.

В соответствии с УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации и если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей.