В Крыму ФСБ предотвратила террористический акт против высокопоставленного военнослужащего

Установлено, что 39-летний житель Севастополя при помощи интернет-мессенджера установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. Сначала мужчина собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих для оказания помощи противнику в диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации. Затем он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ, заложив под его автомобиль самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Куратор передал исполнителю координаты тайника в Севастополя со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке, номер автомобиля, адрес проживания жертвы и назначил дату подрыва.

Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России. В отношении него заведено уголовное дело по статьям «Подготовка к террористическому акту» и «Государственная измена». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России напоминает: спецслужбы Украины не снижают активность в поиске в интернете потенциальных террористов и диверсантов. Но все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.