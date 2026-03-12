Суд по штабу флота продолжится 1 апреля
Вопрос правомерности исключения здания Штаба Черноморского флота (ул.Советская, 2) из перечня объектов культурного наследия регионального значения общественники решают в Ленинской районном суде Севастополя.
На первом заседании, которое состоялось 27 февраля, было объявлено, что обсуждаемый вопрос составляет служебную тайну, поэтому рассматриваться будет в закрытом режиме.
Следующее заседание, также в закрытом режиме, назначено на 1 апреля.
О том, что здание штаба больше не объект культурного наследия, которым считалось с 1990 года, стало известно в декабре 2025 года. На сегодня руины здания полностью демонтированы, что стало необходимостью после украинской ракетной атаки сентября 2023 года.