Режим ЧС обновили

В Севастополе актуализировали режим ЧС регионального характера. Новый Указ подписан губернатором Севастополя 6 марта 2026 года. Документ является ​обновлением действовавшего ранее режима от 23.06.2024 года, который уже утратил силу.

Как сообщается, режим введен из-за продолжающихся обстрелов и необходимости ликвидации их последствий. Необходимость актуализации статуса ЧС позволяет городским властям оперативнее выделять средства и проводить восстановительные работы. Речь идет об ускорении процессов по ремонту и компенсациям за поврежденное имущество граждан, а также социальных объектов.

Указ от 6 марта продолжит действовать до особого распоряжения.