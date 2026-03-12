Оперным театрам будет удобнее сотрудничать

Художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге назначен Ильдар Абдразаков. Певец уже руководит оперным театром в Севастополе.

Должность художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета им.Мусоргского — Михайловского театра занял Ильдар Абдразаков. На этом посту он сменил Владимира Кехмана, который возглавлял театр с 2007 года.

Народный артист России, оперный певец И.Абдразаков в 2024 году возглавил Севастопольский театр оперы и балета, а в феврале 2026-го севастопольский и санкт-петербургский оперные театры подписали соглашения о сотрудничестве. Теперь их объединяет один руководитель.

Михайловский театр — один из старейших театров Санкт-Петербурга. Он расположен на площади Искусств, в самом центре города и входит в тройку Императорских театров вместе с Мариинкой и Александринкой.

Здание Севастопольского театра оперы и балета еще строится, но его артисты уже активно гастролируют, представляя свои премьерные спектакли на главных сценах страны.