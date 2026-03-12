Над Черным морем пролетел и разрушился метеорит

Вечером 11 марта жители российских городов на восточном побережье Черного моря наблюдали в небе летящий огненный шар. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, «исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра)».

Метеорит вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22:35 по московскому времени в районе центральной акватории Черного моря в 100-150 км к югу от Крымского моста. Движение болида происходило в северо-западном направлении в сторону Крымского полуострова и наблюдалось около четырех секунд. За это время он прошел расстояние от 100 до 200 км, что полностью исключает его техногенное происхождение. Соответствующие скорости в диапазоне от 25 до 50 км/с доступны только объектам космической природы. После прекращения яркого свечения мелкие фрагменты метеорита могли двигаться по инерции, преодолев дополнительно расстояние от 50 до 100 км, после чего выпали в акватории Черного моря.

Метеорит не связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и является случайно встретившимся с Землей небольшим камнем. В масштабах планеты частота таких событий составляет несколько эпизодов в сутки.

Сообщения о наблюдения метеорита из достаточно удаленных мест — Краснодара, Ростова-на-Дону и даже Донецка — связано с большой высотой, на которой возникает свечение высокоскоростных болидов — от 70 до 100 км. Это, в сочетании с высокой яркостью свечения и темным фоном ночного неба, позволяет наблюдать такие тела с очень больших дистанций, что иногда создает иллюзию пролета тела в непосредственной близости от наблюдателя.