Готовятся отметить 300-летие Екатерины II

В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины Великой.

Обсуждался проект плана юбилейных мероприятий, который включает свыше 98 крупных событий. Среди них — международные, общероссийские и региональные конференции, круглые столы, форумы, выставки, издание научных трудов и реставрационные работы.

План разработан Министерством культуры с учетом предложений Российского исторического общества, Минобрнауки, Минцифры, Минпросвещения, МИД, Минобороны, Росархива, Росмолодежи, РАН, Банка России и регионов страны: Краснодарского и Ставропольского краев, Владимирской, Московской, Свердловской, Самарской и Тульской областей, республик Бурятия и Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Банк России собирается выпустить памятные монеты к юбилею, Минцифры — почтовые марки. Госфильмофондом запланирована реставрация и показ фильмов «Воцарение дома Романовых», «Трехсотлетие царствования дома Романовых» (1613–1913), «Адмирал Ушаков».

Справка

Екатерина II Великая (1729–1796) — императрица Всероссийская с 1762 года, взошедшая на престол после дворцового переворота против своего мужа Петра III. Проводила политику «просвещенного абсолютизма». Ее правление стало эпохой расцвета Российской империи и «золотым веком» русского дворянства. Добилась выхода к Черному морю и присоединила Крым (1783).