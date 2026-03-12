Бывший замгубернатора Севастополя просит признать его мошенником

В Севастопольском городском суде 10 марта рассматривались апелляционные жалобы осужденных по резонансному уголовному делу о коррупции бывшего заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова и его подельника-посредника Максима Ларина.

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор в апелляционном порядке, сославшись на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и на суровость назначенного наказания.

Защита требует переквалификации обвинения во взяточничестве на мошенничество, утверждая, что у чиновника не было полномочий для обещанных действий. Сам Е.Горлов признал, что вводил предпринимателя Эдуарда Третьяка в заблуждение, но отверг получение взятки. Окончательное решение апелляционная инстанция огласит 25 марта.

По версии следствия, предприниматель, председатель совета директоров ПАО «Севастопольгаз» и представитель компании ООО «Цифровые инновации» Э.Третьяк передал через посредника М.Ларина 6 млн рублей тогда и.о. заместителя губернатора Севастополя Е.Горлову за общее покровительство. Чиновника задержали с поличным в августе 2024 года.

Ленинский районный суд Севастополя в ноябре 2025 года приговорил Е.Горлова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет. М.Ларин признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.