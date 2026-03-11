За демонтаж сити-лайтов придется заплатить

Департамент архитектуры уведомил, что с городских улиц демонтированы принадлежащие индивидуальному предпринимателю Максиму Мандрицкому незаконные рекламные конструкции. В разных районах города с остановок был демонтирован 91 сити-лайт. Конструкции будут храниться на складе в течение 60 календарных дней с момента публикации уведомлений. Если в этот срок владелец их не заберет, они будут утилизированы. Но перед тем как забрать сити-лайты, М.Мандрицкому необходимо возместить городскому бюджету затраты на их демонтаж: по тысячи рублей за каждый. В случае неуплаты, деньги с предпринимателя взыщут в судебном порядке.

Напомним, в ноябре 2025 года департамент архитектуры и градостроительства утвердил перечень рекламных конструкций, подлежащих демонтажу. В их числе были сити-лайты, принадлежащие ИП Мандрицкому М.Ю. Тогда же департамент архитектуры обратился в Арбитражный суд Севастополя с исковыми заявлениями к ИП Мандрицкому Максиму Юрьевичу и ИП Мандрицкому Юрию Георгиевичу (отец М.Мандрицкого) «о взыскании неосновательного обогащения». Департамент требовал от бизнесменов порядка 17 миллионов рублей — за использование мест для установки и эксплуатации рекламных конструкций в течение шести лет — с 2019-го по 2025 год.

В 2024 году городские власти впервые за 10 лет сформировали перечень мест разрешенных к установке рекламных конструкций и разыграли его на аукционе. Остановочных павильонов в списке не было. А места под сити-лайты, на которых были установлены конструкции Мандрицких, достались другому оператору наружной рекламы.