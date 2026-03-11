В Балаклаве построят два гранд-отеля

Пятизвездочный и четырехзвездочный отели планируют построить в так называемой корневой части Балаклавской бухты, там, где прежде располагался завод «Металлист» и погранотряд.

Вопрос рассмотрели 7 марта на заседании Градостроительного совета Севастополя.

По словам губернатора Михаила Развожаева, это будет флагманский отельный комплекс, под создание которого уже обещаны инвестиции. Изучение архитектурных особенностей обоих зданий отложили до заседания Архитектурно-художественного совета, а пока рассмотрели проект планировки территории и расположение обоих объектов на фоне Балаклавской бухты и строящейся яхтенной марины.

Как паруса яхт

По словам руководителя архитектурной мастерской московской компании ООО «Маркс инжиниринг» Андрея Пахомова, гостиницы расположатся одна за другой. Местоположение отеля «5 звезд» на первой линии у моря важно с точки зрения градостроительной ситуации, она будет формировать морской фасад и служить ориентиром, «который будет держать пространство акватории бухты». Вторая функция – сформировать фасад площади.

– Это будет гранд-отель на 112 номеров , центр привлечения городской активности, – рассказал А.Пахомов.

Все подъезды и автомобильное движение планируется организовать только с одной стороны, а территория вдоль реки Балаклавки станет пешеходным пространством.

Как планируется, здание пятизвездочного отеля будет работать своим силуэтом, который, с одной стороны, визуально должен напоминать паруса яхт, а с другой – не давить объемом. Для этого здание архитектурно расчленили на ризолиты, с лоджиями и аркадами.

По мнению разработчиков, галерея по периметру первого и второго этажей позволит зданию не диссонировать с мелкомасштабной застройкой Балаклавы. На первых двух этажах расположатся рестораны, концертный зал, спа-центр, бассейн. Жилые номера разместят с третьего этажа и выше.

Главный вход – со стороны улицы Калича, еще один вход будет связывать обе гостиницы: пятизвездочную и четырехзвездочную.

Двор последней планируется сделать полностью проницаемым для жителей, а между внутренними дворами двух отелей устроят арку. Подземное пространство предполагается использовать для устройства технических, технологических и хозяйственных помещений, там же будет подземная автостоянка. Также предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой расположат часть технического оборудования.

Высота здания в целом не превысит высоты центральной части Балаклавы, здание вписывается в нормативные для достопримечательного места 26 метров.

Проходное пространство

Центральный вход второй гостиницы на 185 номеров планируется с улицы Новикова. В проекте предусмотрены рестораны, фитнес-центр, конференц-зал, коммерческие помещения и аквазона с бассейном.

По словам А.Пахомова, в данном случае, весь крупный объем зданий решен. как совокупность небольших домиков, что позволяет визуально сократить объем. Входы устроят с разных сторон, это обеспечит проходной характер пространства.

Площадь с фонтаном

Перед зданием отеля «5 звезд» предусмотрено устроить главную событийную площадь Балаклавы, ее площадь – 2600 кв метров. Она будет покрыта тротуарной плиткой размером 90 x160, о чем рассказал представитель разработчика Николай Стрелкович.

По его словам, это будет главное общественное пространство яхтенной марины.

В центре площади расположится морской фонтан, вокруг – амфитеатр на примерно 200 посадочных мест. Всего площадь сможет принимать от 750 до 1000 гостей. Речь идет о проведении камерных концертов и других общественных мероприятий. На площади можно будет размещать и периодически менять различные артобъекты.

О стилистике, сейсмоустойчивости и геопластике

В ходе обсуждения проекта прозвучали ряд мнений членов Градсовета. Так, депутат Государственной Думы Татьяна Лобач поинтересовалась стилистической соотносимостью архитектуры представленных отелей с презентованными ранее еще двумя, разработанными АПБ «Основа».

Она также убеждена в необходимости уже сейчас решать вопрос с размещением перехватывающих парковок, а также выделением полосы для электротранспорта. Еще один ее вопрос связан с необходимостью проведения геологических изысканий – на будущем месте строительства в свое время было болото.

Члена Совета Федерации Екатерину Алтабаеву больше всего заинтересовала сейсмоустойчивость проектируемых зданий.

Профессора СевГУ. Элину Красильникову больше всего заинтересовало устройство водно-зеленого каркаса, а также нынешнее состояние речки Балаклавка, которая явно нуждается в расчистке. Она также настаивает на более тщательном подборе растений для озеленения и, возможно, использовании модульного озеленения и геопластики для создания холмов.

– Это бы коррелировалось с нашим горным рельефом, мы могли бы посадить деревья с хорошей корневой системой, – считает она.

Нужен мастер-план

К такому выводу пришли присутствующие на Градсовете. По словам и.о. директора департамента транспорта Станислава Таматаева, его департамент

в этом году уже приступил к разработке комплексного плана транспортной инфраструктуры, где заложена концепция единого парковочного пространства, в том числе Балаклавы. Первые наработки уже будут в мае. Одно из предложений – создание двух парковок, в том числе в районе разъезда Сапунгорский в районе «Золотой балки», где предполагается оставлять машины. Он также заявил о необходимости ввести ограничения заезда транспортных средств в Балаклаву.

На это М.Развожаев предложил обратить к балаклавскому участку Генплана, и на этом основании к сентябрю сформировать мастер-план.

С учетом прозвучавших замечаний в целом предложенный проект гранд отеля приняли единогласно.