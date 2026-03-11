Резиденты могут оформить парковочное разрешение через Госуслуги

С начала года полторы сотни жителей Севастополя подали заявки на получение парковочного разрешения. 92% из них — в электронном виде через портал госуслуг.

«Парковочное разрешение — это электронная запись в реестре, которая подтверждает право бесплатно парковать личный автомобиль на платных городских парковках Севастополя», — сообщила пресс-служба правительства города.

На самом деле, жителям домов, входящих в зону платных парковок, оформление годового льготного разрешения обойдется в 1800 рублей.

Резидент — это физическое лицо, владеющее на праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных и индивидуальных жилых домах или наниматель квартир по договорам соцнайма и служебного найма.

Разрешение выдается департаментом транспорта и только на автомобиль, владелец которого не имеет неоплаченных штрафов за нарушения ПДД или правил платной парковки.

Государственная услуга в электронном виде предоставляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для получения парковочного разрешения инвалидам 1 и 2 групп, а также законным представителям ребенка-инвалида и лицам, их перевозящим, необходимо обратиться в отделение Социального фонда РФ.

В Севастополе три зоны платных парковок: в центральной части города, в центре Балаклавы и в районе заправки у Ялтинского кольца на повороте на Балаклаву.