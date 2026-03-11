Нарушителей ПДД вычислит «Оракул»

Мобильный комплекс «Оракул» фиксирует правонарушения во время движения как в попутном, так и во встречном направлении, одновременно производя измерение транспортного потока по четырем полосам. Максимальная скорость контроля движения транспортных средств — до 350 км/ч, дальность распознавания номерных знаков до 500 метров. Прибор имеет собственный нейронный распознаватель государственных регистрационных знаков в режиме реального времени, работающий в любую погоду и при любом освещении, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.

Комплекс фиксирует: нарушение скоростного режима, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, выезд на встречную полосу, движение по обочине и по разделительной полосе и т.п.

«Прежде чем нарушать ПДД, вспомните: вас снимает камера!» — обратились к автомобилистам гаишники.