На мысе Хрустальный создадут парк

Об этом на Градостроительном совете 7 марта сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, принято решение и теперь технически завершается процесс передачи трех больших участков на мысе Хрустальный для создания парка. Это поручение Президента РФ — разбить парк около культурного комплекса.

— Понятно, что там парк охватывает в том числе и прилегающую застройку, которая, мягко говоря, сегодня не соответствует статусу планируемой территории. Поэтому планируем соответствующее изъятие, выкуп у людей существующих объектов, — объяснил глава города.

Он обратился к своему заместителю Максиму Жукалову с поручением выставить подготовленный проект планировки территории на обсуждение.

— Средства у нас предусмотрены для нормального адекватного выкупа. Часть объектов там надо будет реализовывать. А потом мы уже на градостроительном совете посмотрим в целом, как эта вся территория будет оформляться, — пояснил губернатор.

В свою очередь, М.Жукалов пояснил, что будут проведены общественные обсуждения, потом надо будет утвердить проект планировки территории.

— Вся эта территория будет в итоговом виде тоже преобразована, с учетом проекта по Карантинной. Чтобы мы все вместе показали ту пешеходную набережную, которая будет формироваться от Приморского бульвара до Херсонеса, — продолжил М.Развожаев.