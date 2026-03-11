На исследования Византийского Причерноморья дали 300 млн рублей

Научно-исследовательский институт истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского государственного университета (СевГУ) получил 300 млн рублей на три года работы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Институт работает на базе СевГУ с 1 января 2025 года.

«[Ранее] полученные научные результаты формируют фундамент нового прикладного исследования «Комплексное историко-археологическое изучение Византии и Причерноморья в период поздней Античности и в Средние века», которое реализуется на базе Научно-исследовательского института «Институт истории и археологии Византии и Причерноморья» СевГУ с общим объемом финансирования [института] в размере 300 млн рублей на 2025–2027 годы», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В основу работы положены результаты, полученные в 2022–2024 годах в рамках мегагранта «Комплексные историко-археологические исследования Византийского Причерноморья и Средиземноморья». Институт возглавил академик РАН, заведующий кафедрой истории Средних веков Московского государственного университета и президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов, который во время реализации мегагранта руководил в СевГУ Историко-археологической лабораторией по комплексному изучению Византийского Причерноморья, а сотрудники данной лаборатории составили костяк нового подразделения.

О научных планах

Как пояснили в самом институте, научные планы подразделения на данный момент нацелены на синтез исторических, археологических и междисциплинарных исследований, а также включение академической составляющей в образовательный процесс.

Отмечается, что руководство института считает необходимым объединить археологические и естественно-научные данные и результаты исторических исследований, применять новые научные методы, а также популяризировать данные. Предполагается, что в итоге удастся выстроить целостную теорию межцивилизационного взаимодействия, что особенно актуально именно для Крымского полуострова.

«Науку интересует византийская периферия, точки взаимодействия Византийской империи с окружающим миром — Золотой Ордой, землями Руси, западноевропейскими государствами. Крым как точка встречи средневековых цивилизаций является идеальным местом для исторических исследований, для понимания истоков исторической идентичности народов нашей страны. В изучении истории византийской цивилизации как культурно-исторического моста между древними цивилизациями Средиземноморья и российской цивилизацией особый акцент предлагается сделать на изучении византийского наследия как цивилизационной основы современной России», — говорится в материалах института.

Запланированы масштабные археологические экспедиции по изучению византийских памятников в Севастополе, Феодосии, на Южном берегу и в горной части Крыма, переводы на русский язык и публикация важнейших латинских и греческих источников по истории Византии и сопредельных государств, оснащение естественно-научных лабораторий, проведение научных конференций, развитие успешно начатой издательской деятельности института для публикации результатов археологических исследований — уже издается один научный журнал и планируются еще два.

Кроме того, предполагается подготовка молодых кадров. Для чего, в числе прочего, разрабатываются новые образовательные программы.