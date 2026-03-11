К башням Чембало хотят построить дорогу

Об организации подъезда к крепости Чембало зашла речь на Градостроительном совете 7 марта. Предположительно, эта дорога должна стать дополнительной, ведущей к центру Балаклавы.

Обсуждали строительство двух гостиниц в корневой части Балаклавской бухты — пятизвездочной и четырехзвездочной и благоустройство прилегающей территории. В связи с этим члены Градсовета также рассмотрели транспортную ситуацию в Балаклаве, с идеей сделать ее пешеходной, в крайнем случае, с автомобильным движением только для резидентов.

— Мы ведь еще вторую дорогу рассматриваем, которая будет спускаться от Большой Севастопольской тропы до места, куда люди приезжают, чтобы идти на тропу. Это сложный проект, дорогой, с определенными изъятиями. Пока он просчитывается, — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как выяснилось позднее, речь идет не о строительстве новой дороги, а о реконструкции существующей, которая немного не доходит до крепости Чембало. Планируется ее продлить и привести в нормативное состояние.

По словам заместителя губернатора Максима Жукалова, этот проект довольно дорогостоящий, поэтому пока он только обсуждается.

В ходе заседания губернатор поручил разработать общий мастер-план по Балаклаве, с включением в него дороги к генуэзской крепости.

— Поручаю, чтобы мы начали разработку комплексного мастер-плана. Его нужно рассмотреть до того, как мы примем все решения по инвестициям. Возможно, будет какой-то единый подрядчик для разработки этого мастер-плана. Там должны быть ответы на все вопросы: транспорт, парковки... Балаклава компактная, мы сможем спланировать каждый сантиметр и получить законченный образ будущего, а не потом реагировать на какие-то хаотические наши движения, — продолжил глава города.

Он поручил подготовить мастер-план по Балаклаве к сентябрю 2026 года.