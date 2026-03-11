Что носили древние херсонеситы

Как одевались жители древних античных полисов, представить легко: в струящиеся хитоны и сандалии. Но в северном Причерноморье ощутимо холоднее, чем в материковой Греции. В чем же ходили жители Херсонеса зимой? Чем спасались от февральских холодов и пронизывающих мартовских ветров?

Этот вопрос «Севастопольская газета» задала заведующей отделом античной истории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Виктории Нессель.

Для начала она пояснила, что, говоря о древности Херсонеса, надо иметь в виду целое тысячелетие: с момента основания первого поселения на рубеже 6-5 веков до н.э. до византийского периода, то есть до 4-5 веков н.э.

Поскольку Херсонес был греческим городом, тут одевались, как и везде в античном мире. Позже одежда, конечно, менялась, но не кардинально. К слову, некоторые элементы тогдашней моды используются и в сегодняшней повседневной жизни.

На вопрос о теплой одежде наша собеседница ответила весьма определенно:

— Существовали и шерсть, и мех, о чем можно прочесть даже в «Иллиаде» Гомера.

Из Греции в Причерноморье

Разумеется, климат Херсонеса отличается от климата Греции. Вероятно, поэтому греки освоили наши берега позже других. Природа северного Понта оказалась куда суровее: зимы холоднее, лето начинается позже... Пришлось приспосабливаться, ведь привычные для классической Греции одеяния рассчитаны на гораздо более теплый климат. Тем не менее основные принципы ношения одежды сохранились.

Хитон и гиматий

В отличие от современной, одежда тогда делилась не на зимнюю и летнюю, а на повседневную и парадную. А еще на нижнюю и верхнюю.

Тем, что мы теперь называем исподним (нижней рубашкой), тогда был хитон, но без привычного нам кроя. Туника появится чуть позже — в Древнем Риме.

Хитон состоял из двух прямоугольных кусков материи, соединенных с боков. Это могли быть металлические булавки или, например, тесьма. Хитон изготавливали из тонкой шерсти или тонкого льна, который привозили из регионов, где этот самый лен выращивали.

К слову, льняные и шерстяные ткани считаются самыми древними, по крайней мере, в странах Средиземноморья. Шелк там появился гораздо позже и был завезен с востока.

Что касается шерсти, тогдашние мастера достигали такой тонкой ее выделки, что она могла быть той тканью, которая непосредственно прилегала к телу. Шерсть, обладая гигроскопическими свойствами, предохраняла кожу от солнечных ожогов и защищала от холодного ветра.

Хитон обязательно подпоясывали, но по-разному: высоко под грудью, на талии, по бедрам. У хитона могла быть разная длина: молодые люди или девушки (их изображения сохранились в виде статуй и в виде рисунков на посуде) носили короткие одежды. Взрослые — подлиннее. Сверху хитона и надевали гиматий — плащ. Эти два элемента и составляли повседневную и парадную одежду в зависимости от качества ткани. Хитон и гиматий носили и зимой, и летом.

В римское время стали использовать тунику, как элемент повседневной одежды, ее крой весьма напоминал нынешние платья-рубашки.

Ученые допускают, что гиматий могли изготавливать и из войлока (продукт переработки шерсти), но это уж на самый лютый холод.

Обувь делали из кожи животных. Летом это были сандалии, зимние башмаки напоминали сапожки. И те, и другие, скорее всего, были привозными. Судить об этом позволяют археологические источники. Однако конкретных артефактов на этот счет не найдено: в крымских условиях кожа и ткань, как правило, почти не сохраняются.

— В самых крайних случаях нам удается найти драгоценные для нас кусочки ткани, по которым можно реставрировать, как что выглядело. Кусочки дерева или нити могут сохраниться после пожара — огонь как бы консервирует их. А дальше начинаем поиск аналогий, выдвигаем предположения, основываясь на наших знаниях и знаниях наших предшественников, — продолжила В.Нессель.

Отопление в домах херсонеситов было весьма примитивным. С наступлением зимы люди чаще всего занимались повседневными делами возле жаровни, которая обогревала помещение.

— В лучшем случае это была стационарная или переносная жаровня, которую помещали посреди комнаты. Под жаровней постоянно тлел огонь. Топили по-черному, — объясняет В.Нессель.

Да и жили тогда недолго. Известно, что замуж девушек выдавали в возрасте 13-18 лет, молодые люди заводили семьи ближе к 30 годам. Уже к 40 женщина превращалась в почтенную матрону. Не случайно древнегреческие драматурги Софокл и Эврипид под комическими гротесковыми старухами в своих постановках имели в виду женщин в возрасте лет 50 или около того, изображая их с глубокими морщинами на лицах.

Кое-что о ткачестве

Главным занятием женщин было ткачество и изготовление одежды для себя и всей семьи. У хозяйки дома в подчинении были служанки (наемные работницы) и рабыни. Так что ткали все вместе, о чем свидетельствуют найденные археологами в большом количестве грузила для натяжения вертикальных нитей на ткацком станке. На некоторых грузилах — владельческие метки, что дает понимание о зажиточности семьи — далеко не все могли заказать мастеру набор грузиков с метками. Археологами также найдены различные иглы, проколки, словом, то, чем сшивали или скрепляли ткань.

Пенелопа ткала или вязала?

Этот вопрос возник из другого: носили ли древние херсонеситы чулки и носки? По словам В.Нессель, про чулки ученым ничего не известно. Но, судя по всему, вязать херонеситки умели. Во-первых, они могли выделывать пряжу, во-вторых, существует замечательная легенда, как Пенелопа в ожидании своего Одиссея ткала и распускала некую материю. Так вот, исследователи моды пришли к выводу, что, скорее всего, она вязала и распускала вязание.

Если согласиться с этой мыслью, можно предположить, что чулки в древности могли быть. Другое дело, что доказательств их существованию в Херсонесе пока нет.

Шляпы и шапки

Из головных уборов древние херсонеситы носили шляпы: войлочные и соломенные. С широкими полями, с плоским и высоким верхом. Были также шапки-колпаки, характерные для фригийцев, фракийцев, скифов. Женщины носили на голове покрывала, что можно увидеть на различных сохранившихся скульптурных изображениях. Головы покрывали драпированной тканью, которая закрывала половину фигуры или даже ниспадала до стоп. Эта причудливая драпировка, а еще окрас ткани определяли моду того времени.

Мода была

Поскольку греки всегда были путешественниками (вспомним хотя бы Одиссея), они постоянно привозили одежду из разных стран. Да и купцы доставляли различные ткани.

Греки любили украшать одежду разноцветными вышивками, подтверждение тому историки находят во вспомогательных исторических источниках. Это могут быть изображения на вазах.

Тогда уже существовала гобеленовая техника, как способ декорирования тканей. Такие ткани применялись в каких-то особых случаях и предназначались для людей зажиточного сословия. Кроме того, использовали расшивку серебряными и золотыми нитями, применяли всевозможные нашивки, бляшки из золота и серебра.

В первых веках нашей эры стали изготавливать бусы из так называемой египетской пасты, а также бисер. Всем этим могли расшивать горловины одежды, рукава и подолы.

Отличить человека богатого от простолюдина по внешнему виду можно было по качеству его одежды. Но дело даже не в украшениях, а в состоянии: бедный занашивал одежду до дыр, у богатого хитон и гиматий были новыми и целыми.

А изображений зимней одежды нет, потому что греческое искусство идеализировало образ человека, изображая его в легкой, элегантной одежде. Практичные зимние вещи — грубые плащи, шапки, башмаки — считались неэстетичными и редко фиксировались в искусстве.