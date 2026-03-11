Бензин в Севастополе дорогой

Согласно данным Росстата, цены на бензин в Севастополе выше средних по России. Дороже — только на Сахалине, Камчатке и в Магадане.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет о динамике цен на нефтепродукты за период с 25 февраля по 2 марта 2026 года. В общей сложности потребительские цены на бензин в РФ выросли с начала года на 2,04%. Средняя стоимость литра автомобильного бензина по стране на 2 марта была на уровне 66,06 рублей (АИ92 — 62,52 руб., АИ-95 — 67,91 руб., АИ98 и выше — 67,94 руб., дизельного топлива — 91,74 руб.).

Средняя стоимость литра 95-го бензина в Севастополе в начале марта составляла 77,99 рубля; в Республике Крым — 77,27 руб., в Краснодарском крае — 69,86 руб., Ростовской области — 69,54 руб.

Дороже, чем в Крыму и Севастополе, бензин стоит только на Камчатке (84,18 руб.), Магаданской области (81,53 руб.), на Сахалине (80,74 руб.), Республике Саха (Якутия) — 80,43 рубля за литр.

А самое доступное топливо — на заправках в Томской области — 63,05 рублей за литр АИ-95, Алтайском крае — 63,28 рублей, в Челябинской области — (63,95) и Курганской — 64,26 рублей.

В Москве средняя цена на АИ-95 — 70,03 рубля, в Санкт-Петербурге — 68,68 рубля.