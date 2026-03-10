Тротуар на съезде с Батумской на Керченскую должны расчистить

Такой ответ «Севастопольская газета» получила от городской Госавтоинспекции. Тема запроса — фактически отсутствующий тротуар в районе дома №51 на ул.Батумской создает небезопасную дорожную обстановку для пешеходов.

Напомним, что из-за перекрытия прохода по лестницам с пл.Восставших этот участок у рынка «Чайка» был рекомендован департаментом транспорта для пешеходного движения. Позже, когда улицу Адмирала Октябрьского полностью перекрыли для проезда, по этой же улице активно поехал автотранспорт. В итоге, по однополосному проезду без тротуаров вверх и вниз снуют и автомобили, и пешеходы, включая мамочек с колясками и других маломобильных граждан, пожилых людей, самокатчиков, малолетних детей. Всем им, следующим по проезжей части, приходится то и дело уворачиваться от автомобилей. Но это сложно, потому что с одной стороны съезда тротуара просто нет, а с другой — он скрыт густыми зарослями очень колючей ежевики.

На информационный запрос «Севастопольской газеты» о перспективах восстановления тротуара от департамента транспорта в феврале был получен малоутешительный ответ: специалисты выехали на место и «установили отсутствие тротуара под порослью».

Неевклидова геометрия

«Ввиду минимальной ширины проезжей части вышеуказанной автомобильной дороги при ширине земляного полотна выполнить работы по устройству тротуара в соответствие с требованиями нормативной документации, действующей в области обеспечения безопасности дорожного движения, без доведения геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих категории ремонтируемого участка автомобильной дороги, включая уширение земляного полотна, не представляется возможным», — сказано в ответе департамента транспорта.

Но приведенные аргументы не показались редакции убедительными. Поэтому следующий запрос был направлен в ГИБДД.

Предостережение с предложением

Там рассмотрели вопрос с иной точки зрения и сообщили, что транспортным чиновникам отыскать тротуар под зарослями ежевики все же придется.

Сославшись на пункты Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», гаишники сообщили об объявлении контролируемому лицу в департаменте транспорта предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения и предложении «очистить тротуар от зеленых насаждений на ул.Батумской, в районе дома №51».