Сестры милосердия делились опытом на съезде

В Севастополе 8-9 марта проходил первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии.

«Священнослужители, ответственные за госпитальное служение, окормляющие сестричества и сестры милосердия обсуждали актуальные вопросы сестринского служения и обменивались опытом. Особенно актуальна такая тематика для сестер из регионов прифронтовой зоны. Их ежедневное служение — спасение человеческих жизней», — сообщил сайт Крымской митрополии.

На съезд приехали представительницы более 35 сестричеств из разных регионов России. Площадкой мероприятия стал музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

В Севастополе обучение сестер милосердия ведется с 2024 года на базе учебного центра больницы Святителя Алексия. Сегодня в госпиталях города работает более 100 сестер милосердия.

«Важно, что Первый съезд сестер милосердия принимает именно Крым — земля, где зарождалась традиция служения. Сегодня на Крымском полуострове происходит активное возрождение сестричеств милосердия», — отметил главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

В первый день после Божественной литургии в Свято-Владимирском соборе состоялось посвящение 19 сестер милосердия Крымской митрополии, после чего прошло пленарное заседание, участники которого обсудили историю и традиции движения и его возрождение в России.

Программа съезда включала практикумы по уходу за пациентами в госпиталях и паллиативных отделениях, доклады о привлечении финансирования для социальных проектов, о юридических аспектах сестринского служения и профилактике психоэмоциональных проблем. В рамках съезда был дан старт конкурсу для студентов медицинских вузов и колледжей «Милосердие — наша ценность».

Во второй день участники съезда прошли крестным ходом от Нового Херсонеса к старому городскому кладбищу на ул.Пожарова, где был открыт и освящен поклонный крест в память о крымских сестрах милосердия XIX– начала XX веков. Монумент создан севастопольскими мастерами из бронзы и инкерманского камня по проекту художника Владимира Шипицына.

Современные сестры милосердия Севастополя благоустраивают захоронения своих предшественниц, изучают в архивах документы и письма сестер милосердия прошлых лет, восстанавливая историю сестринского служения.

Справка

Сестры милосердия появились в Российской империи в 40-е годы XIX века. Девушки и женщины могли добровольно вступить в общину, пройти необходимую подготовку и приступить к труду в открытых при общинах приютах и больницах.

Новым этапом в развитии движения сестер милосердия стала Крымская война (1853–1856), во время которой по инициативе великой княгини Елены Павловны была открыта Крестовоздвиженская община сестер милосердия. Сестры проходили ускоренный курс обучения, отправлялись на фронт и работали под руководством выдающегося русского хирурга Николая Пирогова. В условиях нехватки врачебного персонала помощь сестер приносила неоценимую пользу.