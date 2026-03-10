Ремонтируют въезд в Ялту со стороны Севастополя

На Южнобережном шоссе начался ремонт 8-километрового участка дороги Ялта – Севастополь. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщила пресс-служба Минтранса Республики Крым, сейчас подрядная организация проводит фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия на участке ремонта. После этого, дорожники устроят выравнивающие и финишные слои нового покрытия, укрепят обочины, нанесут горизонтальную разметку, установят элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности.

Работы планируют завершить к началу курортного сезона.