Развитие Севастополя должно идти по пути высоких технологий

Власти города делают ставку на сферу высоких технологий, это поможет сохранить памятники природы и археологии, формирующие уникальный потенциал города. Данное направление — одно из самых перспективных для развития экономики именно в этом регионе, заявил в интервью ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

Ранее власти Севастополя неоднократно отмечали, что в городе работают над ростом собственных доходов бюджета, так как сейчас регион является дотационным. В частности, руководство города видит именно высокие технологии одним из приоритетов в стратегии экономического развития Севастополя. Президент РФ Владимир Путин в начале 2025 года отмечал, что за 11 лет в составе России Севастополь нарастил собственные доходы в 4,5 раза.

«В Севастополе особая ситуация — это уникальное место на черноморском побережье: очень много охраняемых природных территорий, большая площадь занята лесами — и все экологические стандарты должны быть соблюдены. Кроме того, большие площади, где сохранились археологические памятники. Поэтому просто говорить о каком-то экстенсивном развитии неправильно, нужно сохранить уникальный потенциал, который и привлекает в Севастополь: побережье, тропы, леса, древние усадьбы и так далее. О тяжелых производственных площадках говорить не приходится», — сказал М.Развожаев, отвечая на вопрос почему именно высокие технологии выбраны как вектор развития экономики региона.

Он уточнил, что при этом постиндустриальный период, в который входит весь мир, предполагает, что самую большую добавленную стоимость дают авторские технологические разработки, связанные с IT-отраслью и цифровыми технологиями, применяемые в различных сферах.

По словам губернатора, в Севастополе развивать такие предприятия помогает наличие сильного университета, который уже работает в данной сфере, собственные научные институты и формирование среды для специалистов, например, формируется IT-кластер. Кроме того, серьезный задел остается еще с советского времени: в регионе было большое количество производственных площадок и научных групп, которые работали, например в сфере морского приборостроения.

«Учитывая все это, мы делаем ставку на высокотехнологичную сферу. Мы видим главный потенциал роста экономики в создании интеллектуального продукта», — подчеркнул М.Развожаев.