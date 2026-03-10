Проект Балаклавской марины переделали

Главгосэкспертиза утвердила корректировки в проект яхтенной марины в Балаклаве, предполагающие дополнительные решения в части гидротехнических сооружений. Изменения рассмотрела Главгосэкспертиза России и выдала положительное заключение, говорится в сообщении.

Как рассказал главный эксперт проекта, начальник отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Валерий Овчинников, «в результате корректировок проектной документации изменены ряд решений по компоновке яхтенной марины с учетом оценки ее влияния на окружающую застройку. Изменения в том числе коснулись расстановки судов, размещения пассажирского причала и контрольно-пропускного пункта. Новые решения также приняты по сооружениям на Таврической набережной, временной автомобильной дороге и ряду иных объектов и коммуникаций. Кроме того, актуализированы данные инженерных изысканий, разработаны дополнительные решения в части гидротехнических сооружений, в том числе для укрепления русла реки Балаклавки.

Застройщик марины — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Генеральный проектировщик — ООО «Инженерный центр «Мосты и тоннели».

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1941 м, инфраструктуры для обслуживания яхт, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему.

По оценкам региональных властей, объем частных инвестиций в инфраструктуру яхтенной марины в Балаклаве минимум втрое превысит вложения государства и составит ориентировочно до 50 млрд рублей.