Без такси не останемся

В Крыму самозанятым таксистам разрешили работать на автомобилях без локализации. А в Севастополе предусмотрят ежегодную «квоту» для шести сотен машин, которые можно внести в реестр без новых требований.

С 1 марта в России начал действовать закон о локализации такси. Теперь возможность внести автомобиль в региональный реестр напрямую зависит, насколько он произведен в России. Простыми словами, если индивидуальный предприниматель или самозанятый захочет зарегистрировать свою машину как легковое такси, или компания соберется внести в реестр дополнительное транспортное средство, увеличив свой парк автомобилей, — то эти авто должны быть отечественного производства или иметь определенный процент отечественной сборки. Цель нововведения — поддержать отечественный автопром, создать рабочие места и снизить зависимость от зарубежных запчастей.

В актуальный перечень марок и моделей, допущенных к использованию в качестве легкового такси вошли как массовые, так и премиальные автомобили, отвечающие новым требованиям по локализации. Сейчас в списке примерно 40 моделей. Это Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот» и «Хантер»), модели завода «Москвич» и собранные в России «китайцы» (Evolute, Voyah, Exeed и пр.).

Без локализации

При этом транспортные средства, которые были внесены в региональные реестры до 1 марта 2026 года, продолжат работать по прежним правилам. Для них переход на новые требования локализации не предусмотрен.

Послабление дали самозанятым водителям с постоянной регистрацией в Республике Крым. Крымским таксистам разрешено использовать автомобили без необходимого уровня локализации, если машина находится в их собственности не менее шести месяцев. Этой возможностью они могут пользоваться до 2033 года, сообщили в республиканском Министерстве транспорта.

Для севастопольских — квота

В департаменте транспорта Севастополя объяснили, что для автомобилей, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности более полугода, будет действовать «квота» на внесение в реестр такси. Даже если машина ранее в реестре не состояла и не соответствует требованиям локализации, она может быть туда внесена.

Годовая квота будет предусмотрена для порядка 600 таких машин. Точное количество обещают опубликовать на сайте департамента. Есть и условие: машины, внесенные в реестр легковых такси по квоте, могут использоваться только собственником транспортного средства. Их передача третьим лицам для работы в сфере такси запрещена.