Участники СВО поздравили женщин, помогающих фронту

В преддверии 8 Марта ветераны специальной военной операции, участники программы «Севастополь — город героев» посетили волонтеров группы «Масксети. Из Севастополя с любовью», чтобы выразить признательность за их вклад в поддержку бойцов на передовой.

Женщины-волонтеры ожидали встречу с героями с нетерпением. За четыре года со дня основания волонтерский группы они сплели около 300 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и изготовили сотни других необходимых на фронте изделий.

— С первых дней начала специальной военной операции мы безостановочно плетем маскировочные сети. В среднем делаем 200 квадратных метров маскировочных сетей в день. За четыре года это 292 тысячи квадратных метров маскировки. Также шьем маскировочные костюмы, собираем и отправляем посылки на линию боевого соприкосновения, — рассказывает руководитель группы «Масксети. Из Севастополя с любовью» Ольга Коваленко.

В волонтерской группе более 120 человек с разных районов города. С раннего утра до позднего вечера здесь трудятся неравнодушные люди. Кто-то приходит в первой половине дня, кто-то присоединяется с обеда. В основном это люди старшего поколения — женщины и мужчины, которые выполняют наиболее сложную и тяжелую работу: режут материал, устанавливают и обслуживают станки для плетения сетей.

— У нас очень дружный коллектив. Мы — как семья: радуемся, переживаем, помогаем друг другу. Люди очень ответственные, сознательные. Я не знаю, как сложился наш коллектив, но он золотой, — утверждает О.Коваленко.

Волонтерское подразделение поддерживает своих героев не только материально, но и морально. Женщины условно усыновили троих бойцов. Это молодой юноша, который пришел к ним плести сети, а потом записался добровольцем на СВО. Другой подопечный проходил лечение в госпитале, а когда окреп — напросился помогать. Третий — сын сотрудницы, тоже недавно ушел на фронт. Волонтеры считают их своими. Они следят за их жизнью, помогают, одним словом — опекают.

Со словами благодарности к женщинам обратился участник программы «Севастополь — город героев», в прошлом командир штурмовой роты Сергей Хабаров. Он назвал их настоящими героями тыла, ведь каждая сплетенная сеть спасает жизни защитников. По его словам, вклад женщин в общее дело неоценим, их работа помогает бойцам успешно выполнять задачи на передовой. Он пожелал активисткам здоровья, терпения и счастья.

— Женщины — это наш надежный тыл. Без этих девушек, без их поддержки, без того что они делают, не было бы успеха на поле боя. То, что они делают — бесценно. Спасибо им за эту огромную помощь, которую они оказывают фронту. Мы это видим, ценим и понимаем, каким трудом все достается. Низкий поклон, — сказал С.Хабаров.

Заместитель председателя совета Гагаринского муниципального округа, потомственный офицер, участник СВО, удостоенный госнаград, Алексей Унинский добавил, что женщины-волонтеры являются надежной опорой для участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что их помощь неоценима, а чтобы оценить ее нужно самим побывать на фронте.

Слова благодарности от военнослужащих для женщин, помогающих фронту, самая высокая награда, которая вдохновляет и придает сил.