У берегов Сочи опять землетрясение

Как сообщили в Единой геофизической службе РАН, эпицентр располагался на глубине 10 километров в 29 км к юго-юго-западу от Сочи в точке с координатами 43,52 северной широты и 39,60 восточной долготы. Подземные толчки зафиксированы в 04:29 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 07:29 мск.

Это уже Тремя днями ранее, 3 марта были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Второе землетрясение магнитудой 4,8 случилось в тот же день в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг находился на глубине 10 километров.

28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 было отмечено в районе Новороссийска, а 3 марта — в районе Сочи два с интервалом в час магнитудой 4,4 и 4,7.