Скалы рушили, нарушая природоохранное законодательство

Проверка показала, что работы в районе Карантинной бухты велись без разрешения.

В феврале в районе памятника Примирения работал экскаватор. На месте нагромождения каменных валунов, известного как пляж «Скалки», теперь пологий берег.

«Севастопольская газета» предположила, что эта деятельность — начало работ по строительству набережной и пляжа в Карантинной бухте и часть ранее заявленного большого благоустройства, которое в перспективе должно сложиться в единую парково-прогулочную зону от Артиллерийской бухты через мыс Хрустальный до Херсонеса.

Для выяснения, кто и на каком основании роет берег Карантинной бухты, «Севастопольская газета» направила информационный запрос в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Там ответили, что для полного и всестороннего рассмотрения поступившего запроса требуется дополнительное время. При этом уточнялось, что вопрос выдачи разрешений на проведение работ по снятию грунта и скальной породы не входит в полномочия управления. К концу февраля редакция получила более обстоятельный ответ.

Как и предполагалось, между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и ООО «Метрополис» заключен госконтракт на проектно-изыскательские работы на благоустройство в районе памятника окончанию Гражданской войны на Юге России и строительство гидротехнических сооружений и пляжа. Необходимость прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и государственной экспертизы проектной документации — обязательное условие. Однако по состоянию на 27.02.2026 сведения о наличии положительного заключения ГЭЭ в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора отсутствуют.

Сотрудники Росприроднадзора провели выездное обследование водоохранной зоны и акватории Черного моря, в ходе которого были установлены нарушения сразу нескольких федеральных законов и Водного кодекса РФ со стороны лиц, производящих работы в Карантинной бухте.

«В связи с выявлением по результатам выездного обследования признаков нарушения, нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства РФ», — сообщается в ответе.