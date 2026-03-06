Район «Северный» обретает очертания

Департамент архитектуры распорядился начать работы по разработке документации по планировке и межевания территории комплексной застройки на Северной стороне.

Некий заявитель, в распоряжении он не назван, должен за полгода подготовить документацию. Территория, для которой разрабатывается планировка, имеет площадь 384 га.

Напомним, что правительством Севастополя в 2021 году было принято решение о комплексном развитии семи территорий для массовой коммерческой жилищной застройки. Рабочие названия районов: «Северный» (268,2 га), «Красная горка» (157,6 га), «Сапун-гора-1» (40,55 га), «Сапун-гора-2» (147,8 га), «7-й километр» (66,7 га), «6-й километр» (92 га), «Молочная балка» (147,58 га). Позже «Красную горку» исключили из этого списка.

Район «Северный» расположен на землях бывшего совхоза им.Софьи Перовской. Именно там планируется разместить объекты правительственного квартала (комплекс правительственных зданий и иные объекты общегородского значения), запустив туда городскую электричку.

По нацпрограмме «Строительство» (редакция 2024 года) департамент капитального строительства должен был к концу 2028 года провести мероприятия по обеспечению инженерной и социальной инфраструктурой (вода, канализация, электричество и дороги) территорий, планируемых для комплексной застройки на Северной стороне. На это запланировано бюджетное финансирование в 11 млрд рублей.